Городские службы Липецка перешли в режим повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада

Коммунальные службы Липецка готовятся к предстоящему снегопаду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник 31 октября в Липецке ожидаются сильный ветер, дождь и снегопад. Из-за этого сотрудники городского управления благоустройства работают в режиме повышенной готовности.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ночью они посыпали технической солью спуски, подъемы, мостовые переходы и кольцевые развязки. В настоящее время в городе дежурят 6 машин. По технологии в первые часы снегопада реагентами обрабатывают проезжие части, чтобы не было наледи. Затем начинают подметать дороги.

Напомним, что с 30 октября Липецкая область находится в желтой зоне погодной опасности из-за сильного ветра. Этим днем его порывы могут достигать 15 м/с.