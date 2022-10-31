Липецкий «Металлург» сенсационно победил в Брянске

Радость в раздевалке "Металлурга". Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

В матче 19-го тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» гостил в Брянске. После серии из трех побед наши парни мечтали об еще одной. Но добиться ее, казалось им не под силу. Учитывая, что противостоял «Металлургу» единоличный лидер турнира – «Динамо». В итоге именно липчане стали авторами самой главной сенсации тура – точный удар Андрея Алексеева на 74-й минуте принес «Металлургу» четвертую победу подряд (1:0) и вывел их на промежуточное второе место.

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 сохраняет «Динамо» (42 очка). Далее располагаются «Металлург», «Авангард» и московская «Родина-2» (по 34). Теперь 5 ноября в 20-м туре подопечные Сергея Первушина сыграют дома с дублем «Родины». Начало игры в 15:00.