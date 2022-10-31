Сильный ветер повредил дорожные знаки и повалил дерево на машину в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке устраняют последствия непогоды, обрушившейся в выходные. Напомним, в воскресенье 30 октября порывы ветра достигали 20 м/с.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, крупных аварий и происшествий не зафиксировали. В городе 5 раз отключали электроэнергию. По 4 адресам свет уже вернули. На площади Героев стихия повредила дорожные знаки. А на улице Левобережная сильный ветер свалил дерево на автомобиль.

Напомним, что в районе ЛТЗ ночью мощный ствол оборвал электропровода. Утром специалисты распилили ствол, который перегородил дорогу. Подробности здесь. Также сильный ветер ожидается в этот понедельник 31 октября. Также синоптики предупреждают липчан о дожде и снегопаде. Коммунальные службы города работают в режиме повышенной готовности.