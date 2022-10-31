В Липецкой области формируют бюджет для помощи семьям участников спецоперации

В Липецкой области начинают новых этап помощи семьям участников спецоперации. Напомним, ранее для семей мобилизованных утвердили пакет льгот. В настоящее время сотрудники управления соцполитики завершают работу с реестром. Исходя из этого сформируют бюджет, необходимый для поддержки липчан.

- Потребностей много и они разные, - написал в своем телеграм-канале губернатор региона Игрь Артамонов. - Провести газ, отремонтировать крышу, починить водопровод, решить небольшие бытовые вопросы – всё это должно быть решено.

Глава области подчеркнул - семьи должны быть под защитой властей. Он будет лично курировать этот вопрос и созвонится с семьями мобилизованных, а также с главами районов и городов.

- И если руководитель не будет знать, сколько у него таких семей и что им требуется… возникнет вопрос – а на своем ли он месте? - подытожил Артамонов.