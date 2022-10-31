За попытку кражи топлива из нефтепровода в Липецке будут судить полицейского

В Липецке будут судить замначальника антикоррупционного отдела УМВД. Его обвиняют в покушении на дачу взятки, организации покушения на кражу в особо крупном размере. Еще троих граждан - в покушении на кражу в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые хотели похитить дизельное топливо через незаконную врезку в нефтепровод. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, полицейский пытался дать взятку в 100 тыс. рублей сотруднику охранной организации. Преступление выявили и пресекли представители регионального УФСБ.

- На период следствия сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей, - прокомментировали в пресс-службе областного УМВД России. - По принятию окончательного процессуального решения в случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.