Мистером и Мисс зоопарк 2022 в Липецке стали лемур Пион и макака Лаура

Мистера и Мисс зоопарк выбрали в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке завершился конкурс "Мистер и Мисс зоопарк". За почетные титулы боролись 28 обитателей павильона "Экзотика". Лучшими стали кошачий лемур Пион и японская макака Лаура.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, Пиону около 5 лет. У него есть семья - супруга Карамелька и детеныши Тюльпан и Жасмин. Это очень контактные животные, за которыми любят наблюдать посетители зверинца.

Мистера и Мисс зоопарк выбрали в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

"Мисс зоопарк" макака Лаура настоящий старожил. Ей и ее возлюбленному Самураю по 27 лет. Супруг очень любит смотреть видео на экране смартфона. Лаура не разделяет его любви к гаджетам и всегда отгоняет посетителей, которые показывают Самураю мультики через стекло.

Кстати, липчанам, угадавших победителей конкурса, вручат пригласительные зоопарк.