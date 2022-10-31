Без холодной воды останутся более 40 улиц Липецка во вторник 1 ноября

Во вторник 1 ноября в Липецке отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе по улицам Лучистая, Утренняя, Отрадная, Совхозная, Вольная, Новая, Радужная, Ягодная, Новотепличная, Пришвина, Просторная, Ясная, переулок Беговой.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители улицы Депутатская, 9; проспекта Победы, 47, 47ст1, 47ст2, 47ст3, 49, 51, 53, 59А, 61Б, 63А, 63Б, 65А, 67А, 69А корпус 1, 69А корпус 2.

Также воду отключат в частном секторе: улицы Ватутина, Севастопольская, Зеленая, Украинская, Краснодонская, Олега Кошевого, Матросова, Панфилова, Докучаева, Спортивная, Социалистическая, Софьи Ковалевской, Целинная, Цимлянская, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, Спартака, Ильича, переулок Сосновый, Парковый, 1-ый Театральный, 2-ой Театральный, Линейный, Моторный, 2-ой Моторный, Садовый.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №47 по проспекту Победы и по заявкам жителей. Подробности по телефонам 175 и 236-175.