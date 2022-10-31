Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 октября 2022 15:16

Липецкий мошенник получил 3 года условно за 1,5 миллиона рублей «для ФСБ»

Аферист убедил липчан, что за эти деньги их родственника выпустят из-под стражи
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецкий мошенник получил 3 года условно за 1,5 миллиона рублей «для ФСБ»

Липецкий мошенник получил 3 года условно за 1,5 миллиона рублей «для ФСБ»

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вынесли приговор мошеннику, который пообещал передать в ФСБ 1,5 миллиона рублей. Напомним, он вызвался помочь мужчине, на которого завели уголовное дело за организацию незаконной миграции. Аферист заверил родственников, что за эту сумму ему изменят категорию тяжести преступления и выпустят из-под стражи. Злодею передали деньги, которые он присвоил себе, ведь никаких связей в ФСБ у него не было.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России, Правобережный районный суд признал липчанина виновным в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Наказание – 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Кстати, мужчина частично возместил ущерб потерпевшим.