В ДТП с грузовиком МАЗ под Липецком погиб 35-летний мотоциклист

В ДТП с МАЗом под Липецком погиб мотоциклист Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Смертельное ДТП случилось в понедельник 31 октября в Липецком районе. На трассе Орел-Тамбов столкнулись мотоцикл и грузовик МАЗ под управлением мужчины 55 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, серьезные травмы получил 35-летний мотоциклист. Он скончался по дороге в больницу.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 4 269 нарушений Правил дорожного движения. Так, 5 водителей привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Еще 60 человек проигнорировали ремни безопасности. Автомобилисты 4 022 раза превысили скорость, выехали на встречную полосу, припарковались в неположенном месте. Произошло 18 аварий в которых никто из людей не пострадал.

Водителей призывают быть внимательнее и осторожнее на дорогах, обязательно соблюдать ПДД.