Новогоднюю елку в детском парке Сказка в Липецке начали устанавливать 31 октября

В липецких парках начали устанавливать елки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке начали готовиться к Новому году 2023. В парках начали устанавливать елки.

Сборка праздничных деревьев - процесс не быстрый. Поэтому решили начать работу уже сейчас. Как сообщили в пресс-службе мэрии, к первому дню зимы новогодние красавицы уже будут радовать липчан своим видом.

Так, в детском парке "Сказка" елку начали собирать накануне 31 октября. Завершат монтаж 3 ноября. В Нижнем парке работы продлятся с 7 по 11 ноября. В парке Победы - с 14 до 18 ноября. В Быхановом саду сборка елки запланирована с 21 по 23 ноября. В парке Металлургов - с 24 по 25 и с 28 по 30 ноября.

Напомним, что в этом году для подготовки к Новому году используют прошлогодние украшения - елки, игрушки, иллюминация. Дополнительных средств из бюджета на это не выделяли.