Липецкие пожарные выезжали на короткое замыкание у жилого дома Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки в Липецкой области зафиксировали несколько пожаров. В понедельник 31 октября в поселке Известкового завода в Ельце вспыхнул мусор. Отходы горели на площади 10 кв.м. С огнем справился 1 спасательный расчет.

Также пожарным поступил сигнал из села Елецкое Липецкого района. Там у жилого дома произошло короткое замыкание электрощитовой. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, обошлось без открытого огня. Никто из людей не пострадал.

Напомним, что в выходные в Липецке горели две ГАЗели. У одной машины пострадала кабина. У другой пламя уничтожило салон и моторный отсек. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".