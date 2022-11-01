Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 ноября 2022 7:23

Липецкие пожарные выезжали на короткое замыкание у жилого дома

Также спасатели тушили мусор в Ельце
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецкие пожарные выезжали на короткое замыкание у жилого дома

Липецкие пожарные выезжали на короткое замыкание у жилого дома

Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки в Липецкой области зафиксировали несколько пожаров. В понедельник 31 октября в поселке Известкового завода в Ельце вспыхнул мусор. Отходы горели на площади 10 кв.м. С огнем справился 1 спасательный расчет.

Также пожарным поступил сигнал из села Елецкое Липецкого района. Там у жилого дома произошло короткое замыкание электрощитовой. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, обошлось без открытого огня. Никто из людей не пострадал.

Напомним, что в выходные в Липецке горели две ГАЗели. У одной машины пострадала кабина. У другой пламя уничтожило салон и моторный отсек. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".