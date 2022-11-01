Липецкий следственный комитет передал гуманитарную помощь в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области

Для военнослужащих собрали гуманитарную помощь Фото: Следственный комитет России

Следственный комитет России по Липецкой области помог собрать гуманитарную помощь для участников спецоперации. Также в сборе участвовали и другие сотрудники СКР, обучающиеся и сотрудники ведомственных академий и кадетских корпусов, подопечные медперсонала Госпиталя для ветеранов войн №2 Департамента здравоохранения Москвы.

- Я хочу подчеркнуть, что приняли участие все сотрудники ведомства от Дальнего Востока до Калининграда, это неравнодушные люди, которые откликнулись на призыв Председателя СК России - оказать содействие тем, кто выполняет сложные боевые задачи, - подчеркнул руководитель управления воспитательной работы СК России Герой России Сергей Петров.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ, для военнослужащих собрали теплые вещи, предметы обмундирования, медикаменты, продукты. Кадеты написали им письма и сделали поделки своими руками. Гуманитарный груз приняли в Ростовской области. Далее он отправится в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области.