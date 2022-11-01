5 763 жителя Липецкой области заболели ОРВИ на прошлой неделе

Липчане болеют ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе с 24 по 30 октября в Липецкой области выявили 5 763 случая ОРВИ. Среди них 57% - дети до 14 лет. В среднем, заразился 1 человек из 193, что на уровне прошлой недели и расчетного эпидпорога.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в Липецке заболел 3 691 человек. Это 64% от всех случаев в области. Специалисты обследовали пациентов с ОРВИ. У 23,6% пробы на грипп и негриппозные респираторные вирусы оказались положительными. Так, у 32% выявили РС-вирусы, у 15% - аденовирусы, по 12% - риновирусы и сезонный коронавирус, 21% - микст-инфекции. Случаев гриппа в регионе пока не зафиксировали.

Напомним, что в Липецкой области продолжается прививочная компания против гриппа. На 31 октября вакцинировали 400 тыс. жителей – 35,9% населения. Детей – более 131.7 тыс. Беременных – свыше 1.8 тыс. Липчан с хроническими заболеваниями и в возрасте от 60 лет – более 155 тыс.