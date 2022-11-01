Садоводческие автобусы перестали работать в Липецке с 1 ноября

В Липецке отменяют садоводческие маршруты Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 1 ноября в Липецке перестали ходить садоводческие автобусы. В пресс-службе мэрии города сообщили, какие именно маршруты прекратят работать: № 14, 15, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 64, 68, 77. По контракту, их работа завершилась 31 октября.

Напомним, что с 1 апреля по 31 октября 2022 года проезд для дачников был бесплатным. “Липецкпассажиртрансу” увеличили субсидию до 50 млн рублей. На возмещение затрат из городской казны выделили 15 млн рублей. Из регионального бюджета получили 35 млн. Такие меры социальной поддержки действуют уже три года.

Более подробно о расписании городского пассажирского транспорта можно узнать в центральной диспетчерской службе Липецка по телефону 31-00-82. На официальных сайтах департамента транспорта размещено время отправления автобусов от конечных остановок.