Липчанка Полина Марчукова завоевала бронзу на Кубке России по дзюдо

Полина Марчукова (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Спортсменка ОБУ «Областная спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва» Полина Марчукова завоевала бронзовую медаль Кубка России по дзюдо среди слепых. Воспитанница Натальи Родионовой выступала в весовой категории 70 кг.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липецкий «Металлург» сенсационно победил в Брянске. Три очка «сталеварам» принес Андрей Алексеев. Теперь 5 ноября в 20-м туре подопечные Сергея Первушина сыграют дома с дублем «Родины». Начало игры в 15:00.

Тем временем, липецкие борцы победили на домашних всероссийских соревнованиях. Турнир прошел в легкоатлетическом зале ГОАУ ЛО "СШОР по легкой атлетике".