Варвара Харченко из Липецка выиграла три медали в Подмосковье

За место на пьедестале боролись более 830 участников. Фото из телеграм-канала Спаорт 46.

За место на пьедестале боролись более 830 участников. Лучший результат у липчан показала Варвара Харченко, завоевавшая три медали. Она стала победителем первенства ЦФО по плаванию на дистанции 1500 м вольным стилем, на этой же дистанции на чемпионате ЦФО Варвара заняла третье место. В активе Варвары также серебро первенства ЦФО на 400 м вольным стилем.

Валерия Ермакова финишировала второй в чемпионате на 400 м вольным стилем. А Варвара Исаева замкнула тройку сильнейших в первенстве на 100 м брассом.

Тем временем, Михаил Бочарников дважды обновил рекорд Липецкой области на дистанции 50 м вольным стилем. Сначала в эстафетном плавании 4х50 м (результат – 22,85 секунды), а потом и на личной дистанции 50 м (результат – 22,60).