Липецкие спортсмены везут два золота из Рязани

Четверо липчан стали призерами всероссийских соревнований по дзюдо на призы ВФСО «Динамо» среди юниоров и юниорок до 21 года. Золотые медали выиграли Виктория Бойцова (весовая категория 63 кг) и Кирилл Кудрявцев (90 кг). Бронзовые награды завоевали Ангелина Иншакова (70 кг) и Мария Трубицина (57 кг).

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липчанка Полина Марчукова завоевала бронзу на Кубке России по дзюдо.

Тем временем, Варвара Харченко из Липецка выиграла три медали в Подмосковье. В Рузе прошли чемпионат и первенство ЦФО по плаванию.