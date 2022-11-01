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НовостиСпорт1 ноября 2022 11:38

Липецкие спортсмены везут два золота из Рязани

Соревнования по дзюдо собрали 298 участников из 33 регионов страны
Алексей СЕРГУНИН

Четверо липчан стали призерами всероссийских соревнований по дзюдо на призы ВФСО «Динамо» среди юниоров и юниорок до 21 года. Золотые медали выиграли Виктория Бойцова (весовая категория 63 кг) и Кирилл Кудрявцев (90 кг). Бронзовые награды завоевали Ангелина Иншакова (70 кг) и Мария Трубицина (57 кг).

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липчанка Полина Марчукова завоевала бронзу на Кубке России по дзюдо.

Тем временем, Варвара Харченко из Липецка выиграла три медали в Подмосковье. В Рузе прошли чемпионат и первенство ЦФО по плаванию.