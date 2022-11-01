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НовостиОбщество1 ноября 2022 12:11

Владимир Колокольцев вручил медаль липецкому полицейскому, который спас провалившегося под лед ребенка

В торжественной обстановке наградили 30 сотрудников ОВД, в том числе Евгения Ченогузова
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Владимир Колокольцев вручил медаль липецкому полицейскому, который спас провалившегося под лед ребенка

Владимир Колокольцев вручил медаль липецкому полицейскому, который спас провалившегося под лед ребенка

Фото: принтскрин видео.

Липецкому полицейскому, который спас провалившегося под лед 6-летнего мальчика, Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил медаль МВД России «За смелость во имя спасения». В торжественной церемонии наградили 30 сотрудников ОВД, проявивших мужество и героизм. Среди них оказался младший лейтенант полиции Евгений Ченогузов.

В декабре 2021 года начальник изолятора временного содержания ОМВД по Усманскому району, будучи в отпуске, трудился в гараже. К нему подбежал испуганный подросток и сказал, что его друг на пруду провалился под лед. Полицейский бросился к водоему. Там он, ломая руками ледяную корку, рванул к мальчику. Евгений Ченогузов взял ребенка на руки и вынес из воды.