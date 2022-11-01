Владимир Колокольцев вручил медаль липецкому полицейскому, который спас провалившегося под лед ребенка Фото: принтскрин видео.

Липецкому полицейскому, который спас провалившегося под лед 6-летнего мальчика, Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил медаль МВД России «За смелость во имя спасения». В торжественной церемонии наградили 30 сотрудников ОВД, проявивших мужество и героизм. Среди них оказался младший лейтенант полиции Евгений Ченогузов.

В декабре 2021 года начальник изолятора временного содержания ОМВД по Усманскому району, будучи в отпуске, трудился в гараже. К нему подбежал испуганный подросток и сказал, что его друг на пруду провалился под лед. Полицейский бросился к водоему. Там он, ломая руками ледяную корку, рванул к мальчику. Евгений Ченогузов взял ребенка на руки и вынес из воды.