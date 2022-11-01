В МФЦ принимают заявления от липецких семей участников СВО на новые льготы с 1 ноября Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецкой области семьи участников спецоперации могут подать заявление на новые меры поддержки в МФЦ. Их начнут принимать с этого вторника 1 ноября. При себе необходимо иметь: свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей, свидетельство о рождении участника СВО, если вы его родитель.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, МФЦ будут работать социальные кураторы 1, 2, 3, 5 ноября. Заявления начнут принимать с 7 ноября в отделении соцзащиты Липецка по адресу: улица Циолковского, 11/1.

Напомним, что в Липецкой области ввели дополнительные меры поддержки для семей участников спецоперации. Речь идет о льготном проезде, внеочередном медобслуживании, бесплатном питании для школьников, санаторно-курортном лечении для беременных супруг военнослужащих и тд.