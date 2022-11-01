Пешеходную улицу под Липецком оформят в железнодорожном стиле

Пешеходную улицу в Грязях оформят в железнодорожном стиле Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Грязях Липецкой области улицу Правды оформят в железнодорожном стиле. Ритм и движение - вот на чем сделают акцент. Там появятся фонари – шпалы, скамейки – вагонетки, фонтан в форме ж/д путей и арт-объект "Часы".

Проект улицы отправят на Всероссийский конкурс, где отбирают лучшие проекты создания комфортной городской среды. Если улица Правды войдет в число победителей, то улицу обновят уже в 2023-2024 годах. В декабре опубликуют итоги.

Цель всероссийского конкурса – поддержать проекты по созданию привлекательных городских районов. В этом году победили 160 городов, в число которых вошли: Лебедянь, Задонск, Усмань, Чаплыгин. Эти проекты получат гранты в размере 70 млн рублей.