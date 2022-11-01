Пьяный житель Липецка пробрался в дачный домик и изнасиловал женщину

В Липецке будут судить 36-летнего мужчину за незаконное проникновение в жилище и изнасилование - ч.1 ст.139 УК РФ и ч.1 ст.131 УК РФ. По данным следствия, все произошло ночью 28 августа в садоводческом товариществе "Строитель-3". Пьяный липчанин ворвался в чужой дом. Проснувшуюся хозяйку он дважды ударил кулаком по голове и надругался над ней. На крики 46-летней женщины прибежал ее знакомый, который и прекратил весь этот ужас.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемого заключили под стражу. На стадии предварительного следствия он признал вину, но после от показаний отказался, хотя есть свидетели той сцены и результаты судебных экспертиз. Уголовное дело направили в суд. Там и решат судьбу липчанина.