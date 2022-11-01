Где отключат свет и питьевую воду в Липецке в среду 2 ноября

В Липецке вновь отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 2 ноября в Липецке отключат холодную воду и свет. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Подгоренская, Крайняя, Курчатова, 9 Мая, 19, а также садоводческого товарищества "Машиностроитель". С 9 утра до 5 часов вечера - частный сектор по улицам Курчатова, Сокольская, Булавина, Садовая и садоводческие товарищества "Коммунальник" и "Светлана". Подробности в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Ленина, 29, 31; Студеновская, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 41, 45, 47; Елецкая, 8а, 10, 10а, 10/2, 63, 67а, 67, 69, 71, 71а; Карьерная, 2.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Карьерная, Павлова, Елецкая, Лескова, 9 Января, Ватутина, Зеленая, Спартака, Украинская, Краснодонская, Олега Кошевого, Севастопольская, Цимлянская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Спортивная, Социалистическая, Целинная, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, Софьи Ковалевской, Ильича, переулки Парковый, Сосновый, Садовый, Линейный, 1-ый Театральный, 2-ой Театральный, Моторный и 2-ой Моторный.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Ленина, 29; Карьерная, 2 и по заявкам жителей. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.