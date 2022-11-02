В тройном ДТП в Липецке пострадала женщина из Ниссана и 10-летняя девочка

Тройное ДТП в Липецке на Механизаторов Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 1 ноября в Липецке случилось тройное ДТП. На улице Механизаторов 40-летняя женщина-водитель Рено врезалась в стоящий Ниссан. От удара вторая иномарка столкнулась с Рено. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадала 33-летняя женщина за рулем Ниссана и ее 10-летняя пассажирка. Медики оказали им помощь и отпустили.

В тот же день в Лев-Толстовском районе на автодороге Лев-Толстой - Гагарино 43-летний водитель Рено вылетел в кювет. Машина перевернулась. От полученны травм несчастный погиб на месте.

В Грязях на улице Коммунальная 22-летний парень за рулем Лады Гранты сбил 91-летнюю старушку. Она в больнице.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области выявили 4 265 нарушений Правил дорожного движения. 6 водителей сели за руль пьяными. Еще 50 человек не пристегнулись. Более 400 раз автомобилисты превысили скорость.