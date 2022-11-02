Отделения Почты России будут закрыты в Липецкой области в День народного единства 4 ноября 2022 года

Как будет работать Почта России в ноябрьские праздники Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области в связи с Днем народного единства изменится график работы почтовых отделений. В четверг 3 ноября они закроются на 1 час раньше. В праздник 4 ноября - выходной день. Начиная с 5 ноября отделения Почты России будут принимать липчан в обычном режиме.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФПС, график работы некоторых сельских отделений может отличаться. Уточнить эту информацию можно в мобильном приложении Почты или на официальном сайте.

Как будут работать поликлиники и травмпункты Липецка и Ельца в ноябрьские праздники можно посмотреть здесь. Напомним, что 4 и 6 ноября в поликлиниках выходной день. Травмпункты работают круглосуточно. Также липчане смогут обратиться за экстренной офтальмологической помощью и при зубной боли.