Липецкий ЛКС победил в Люберцах

По словам тренера, ЛКС провел худший матч в сезоне, но при этом победил. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

В Люберцах состоялся матч 6-го тура чемпионата России по мини-футболу в высшей лиге между дублем «Газрома-Югры» и липецким ЛКС. Воодушевленные выходом в четвертьфинал Кубка страны наши парни без видимых проблем добились успеха. Дубль оформил Илья Андреев (15-я, 1:0, 34-я, 2:0), по разу отличились Физад Низамутдинов (46-я, 3:0) и Олег Кручинин (50-я, 4:1). Итог – 4:1 в пользу ЛКС.

- Сказались наши игры с "Тюменью", они были очень эмоциональными, - заявил после матча главный тренер ЛКС Темур Алекберов. - Сегодня были пусты. По качеству игры это был не тот уровень, к которому мы стремимся. Сегодня нас выручили вратари, где-то был элемент удачи. К сожалению, сегодня не всё зависело от нас. Команда может играть лучше, на других скоростях, допускать меньше ошибок. По качеству игры большие вопросы. Наверное, самая слабая наша игра в этом чемпионате. Где-то решили за счёт мастерства. Но сегодня было сложно, приходилось много кричать, не могу сказать, что получил удовольствие.

После семи туров ЛКС занимает второе место с 13-ю очками в активе при разнице мячей 28:13. В ТОП-3 также входят дубль московского КПРФ (17) и якутская «Заря» (12). Правда, у дальневосточников две игры в запасе, у липчан - одна. Теперь 5 ноября ЛКС сыграет дома с нижегородским «Норманом» (пятое место, десять очков). Начало игры в 13:00. Что касается бомбардирской гонки, то лидирует наш Кручинин с восемью голами. Столько же у и Никиты Илько (КПРФ-2).