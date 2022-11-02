Липчане стали призерами всероссийского турнира по дзюдо

Во всероссийских соревнованиях по дзюдо на призы ОГФСО «Юность России» среди юниоров и юниорок до 21 года участвовали 120 дзюдоистов из 15 регионов страны.

В активе липчан три призовых места. Серебро завоевали Александр Уваров (весовая категория 55 кг) и Мария Трубицина (57 кг). Бронзовую награду выиграла Наталия Короткова (78 кг).

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липецкий ЛКС победил в Люберцах. Дубль, включая решающий гол, в активе Ильи Андреева.

Тем временем, Варвара Харченко из Липецка выиграла три медали в Подмосковье. В Рузе прошли чемпионат и первенство ЦФО по плаванию.