День народного единства в Липецке 4 ноября 2022: программа мероприятий, площадки, концерты

Липчан приглашают отпраздновать День народного единства Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липецк 4 ноября отпразднует День народного единства. Торжественное мероприятие #МЫВМЕСТЕ начнется в 13:00 на Липецком городище. Принять участие в праздновании сможет любой желающий.

В программу войдут: мастер-классы по национальным ремеслам «Узнай Россию», церемония награждения победителей областного конкурса дней национальных культур «Народное единство» и выставка подворий.

Как сообщила пресс-служба администрации города, 3 ноября состоятся праздничные мероприятия в городских учреждениях культуры. В 15:00 начнется детская программа с народными играми и мастер-классами в Доме культуры «Рудничный». В 17:30 концерт творческих коллективов проведет Дом культуры по адресу Ударников, 13.

Дворец культуры «Сокол» в 13:00 организует праздничные концерты своих и приглашенных коллективов. Также в 13:00 в Доме музыки состоится концерт духового оркестра «Вместе с Россией».