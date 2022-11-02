Две женщины погибли в горящем доме в селе Сырское под Липецком

В пожаре под Липецком погибли пенсионерки Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этой ночью 2 ноября в пожаре под Липецком погибли женщины. Трагедия произошла в селе Сырское. По улице Калинина вспыхнул кирпичный жилой дом. Вызов с диспетчерскую поступил в 00.18. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте происшествия работали 4 спасательных расчета. Огонь уничтожил внутреннюю отделку помещений и вещи на площади 50 кв.м. Не удалось спасти пенсионерок 68 и 69 лет.

Накануне, 1 ноября, в Грязях пожар случился в 4-этажном доме. Прибывшие по адресу спасатели эвакуировали 8 человек. Пламя уничтожило вещи и хозяйственный инвентарь на площади 5 кв.м. Из жильцов никто не пострадал.

Напомним, в случае происшествия звонить на номер экстренных служб "112".