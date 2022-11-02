Бесплатные торговые ряды для садоводов установили в Липецке на улице Семашко Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке появились бесплатные торговые ряды для садоводов. Они располагаются рядом с недавно открывшейся ярмаркой у дома №13 по улице Семашко. Как сообщает пресс-служба мэрии, участок предоставило областное управление имущественных и земельных отношений.

Местные торговцы уже успели поделиться впечатлением. Все довольны таким обновлением и устройством прилавков. Отмечают удобства: навес и заднюю стенку, которые защищают от непогоды.

Занять прилавки продавцы могут уже в эту среду 2 ноября. Бесплатно, как и на всех ярмарках областного центра. Фермерам следует обратиться в городское управление потребительского рынка, если они хотят получить торговое место. Также справочную информацию можно получить по телефонам 23-96-41 и 23-96-45.