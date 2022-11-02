Универсальные ярмарки пройдут в Липецке и области 4 и 5 ноября

Липчан приглашают на ярмарки Фото: Архив "КП"

Универсальные ярмарки продолжают свою работу как в Липецке, так и в области. Это хорошая новость не только для покупателей, но и для начинающих предпринимателей. В Липецке домашними, недорогими сельхозтоварами можно будет закупиться 4 ноября на улице Космонавтов, 54А - площадь областного центра культуры.

В регионе универсальные ярмарки начнут свою работу на день позже – 5 ноября. В Лебедяни по улице Льва Толстого, 1А, а в селе Воронец Елецкого района по улице Клубная. Время работы с 8:00 до 14:00.

Напомним, что в Липецке появились торговые ряды для садоводов по адресу Семашко, 13. Места для продажи домашних продуктов предоставляются бесплатно. И любой желающий может занять торговое место, обратившись в городское управление потребительского рынка.