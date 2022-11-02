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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 12:23

Следственный комитет начал проверку после гибели двух женщин в пожаре под Липецком

Предварительная причина возгорания - аварийная электропроводка
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В пожаре в селе Сырское погибли две женщины

В пожаре в селе Сырское погибли две женщины

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщин в пожаре под Липецком. По данным следствия, ночью 2 ноября в селе Сырское по улице Калинина вспыхнул жилой дом. Во время тушения пожарные обнаружили тело 68-летней хозяйки дома и ее 53-летней гостьи без видимых следов насильственной смерти.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, предположительная причина смерти - отравление угарным газом. Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина пожара - аварийная электропроводка.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, что 1 ноября в Грязях из горящего дома спасатели эвакуировали 8 жильцов. Огонь уничтожил вещи в здании и инвентарь на площади 5 кв.м.