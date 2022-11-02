В День народного единства в Липецке запретят продавать алкоголь

В Липецке 4 ноября в День народного единства ограничат продажу алкоголя. Нельзя будет купить спиртное в местах проведения публичных мероприятий. По прогнозам, на празднование соберется более 3000 человек. Мероприятие пройдет на общественном пространстве «Липецкое городище» с 13:00 до 14:30, как сообщила пресс-служба администрации города.

Согласно действующему законодательству, запретят продавать алкоголь на расстоянии 100 метров от места массового скопления людей. За 2 часа до начала мероприятия, во время его проведения и в течение 2 часов после заявленного времени окончания.

Напомним, что в программу праздника войдут: мастер-классы по национальным ремеслам «Узнай Россию», церемония награждения победителей областного конкурса дней национальных культур «Народное единство» и выставка подворий. Подробности здесь.