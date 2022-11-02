Военком Елецкого района Липецкой области лишился должности из-за ошибок при частичной мобилизации

В Липецкой области от занимаемой должности освободили военкома Елецкого района Николая Селянина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Причина - ненадлежащая организация и многочисленные ошибки во время частичной мобилизации. Например, призывали мужчин, имеющих отсрочку.

Напомним, что частичная мобилизация в области завершилась 29 октября. Теперь начался осенний призыв, который перенесли на месяц. В Липецке наберут 400 солдат-срочников. Они отправятся служить в регионы Западного военного округа. По словам военного комиссара города Дмитрия Горкина, там они проведут ровно год без передислокаций.

В каждый призыв выдают от 2500 до 3000 повесток. Многие призывники получают отсрочки - по учебе, семейным обстоятельствам, состоянию здоровья.