Директором Липецкого аэропорта стал экс-начальник Авиацентра Юрий Сушков

Юрий Сушков возглавил Липецкий аэропорт Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецке назначили нового директора аэропорта. Его возглавил заслуженный военный летчик России Юрий Сушков. Ранее он был начальником липецкого Авиацентра. В этом году 12 августа он простился со знаменем и ушел в запас, прослужив в вооруженных силах 43 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области, Юрий Сушков в прошлом летчик-снайпер. У него более 20 государственных наград, в том числе благодарность президента РФ за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности. У него два высших образования. Имеет научную степень в области технических наук.

Напомним, что до этого аэропортом руководил бывший начальник УМВД по Липецкой области Михаил Молоканов.