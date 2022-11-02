Отопление в домах на Циолковского в Липецке появилось спустя на месяц

Отопление в домах на Циолковского в Липецке появилось с опозданием на месяц Фото: Артем ШАПОВАЛОВ

В Липецке жители домов №5/1 и №5/1 по улице Циолковского целый месяц не могли дождаться отопления. Произошло это по вине организации, которая по графику должна была закончить работы до 9 октября. Также некоторые жильцы не пускали ремонтников в квартиры. Подрядчика пришлось усиливать дополнительными строительными бригадами, чтобы тепло наконец дошло до жителей домов. В среду 2 ноября батареи в доме начали нагреваться.

Как сообщает пресс-служба администрации города, специалисты составили акты фиксаций нарушений и направили претензию с начислением штрафов за просрочку. Кстати, липчанам сделают перерасчет за отопление.

Напомним, что в 2022 году в Липецкой области в 27 многоэтажках провели капитальный ремонт сетей отопления. В следующем году работы планируют начать в 32 домах.