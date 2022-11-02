Без питьевой воды останутся более 20 улиц Липецка в четверг 3 ноября

В четверг 3 октября в Липецке отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Студенческая, 6, 9, 12; Ленинградская, 18к1-5; Волгоградская, владение 17к1; 3 Сентября, 14; Гвардейская, 16а; Прудная, 2.

На этот же период времени без воды останутся жители частного сектора по улицам Донская, Степная, Воронежская, Сергея Лазо, Ударников, Станиславского Волгоградская, Минская, Смирнова, Солнечная, Городовикова, Рябиновая, Жактовская, Поселковая, Паровозная, Прудная, переулок Узорный.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №2 по улице Прудная и №18к1 по Ленинградской. Подробная информация по телефонам: *175, 236-175.