Липецкие хоккеисты одолели «Олимпию»

У «Липецка» 16 баллов и четвертое промежуточное место (шайбы – 28:23). Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Сегодня, 2 ноября, в Липецке на льду ДС «Звездный» местный МХК принимал «Олимпию» из Кирово-Чепецка. На 55-й секунде Артур Коростилев вывел хозяев вперед. На 35-й минуте Вадим Арсланов выправил ситуацию (1:1). Ключевой эпизод произошел в середине третьего периода, когда «Олимпия» осталась в меньшинстве поле удаления Егора Борисова. Липчане мастерски использовали численный перевес, и Клим Коваленко завершил начатую Николаем Воропаевым и Арсением Лащеновым трехходовку. Итог – 2:1 в пользу МХК «Липецк».

После сегодняшнего игрового дня в восточной конференции НМХЛ лидирует саратовский «Кристалл» (21 очко). Далее располагаются пензенский «Дизелист» и «Тамбов» (по 20). У «Липецка» 16 баллов и четвертое промежуточное место (шайбы – 28:23). Теперь, 3 ноября, команды проведут повторный матч на льду «Звездного». Начало игры в 18:30.