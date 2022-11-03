В Липецке 3 ноября ожидается до +4 градусов и без осадков

В Липецке холодно, но сухо Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг 3 ноября в Липецке ожидается переменная облачность. Днем столбик термометра поднимется только до +4 градусов. Синоптики обещают без осадков. Ветер северо-западный 4-5 м/с. Атмосферное давление в городе будет медленно расти и составит 749 мм рт.ст.

В пятницу 4 ноября в областном центре будет пасмурно. Ночью около 1 градуса тепла. В светлое время суток до 2 градусов выше ноля. С утра небольшой дождь. Ветер северный 2-3 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 751 мм рт.ст.

Световой день становится короче - 9 часов 23 минуты. Восход в 7.23. Солнце уходит за горизонт в 16.46. Луна растущая - 82%.