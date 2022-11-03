В Липецке водитель экскаватора-погрузчика сбил пенсионерку и скрылся

В Липецке водитель экскаватора-погрузчика сбил пенсионерку Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 2 ноября в Липецке неизвестный мотоциклист сбил 64-летнего мужчину. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Петра Смородина. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пенсионер в больнице. Предполагаемого виновника ищут. Проводится расследование.

В тот же день на Театральной площади неизвестный водитель на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 72-летнюю женщину. Ее с травмами госпитализировали. Нарушителя поймали по горячим следами. Им оказался 35-летний водитель экскаватора-погрузчика.

За минувшие сутки автоинспекторы зафиксировали 4 430 нарушений Правил дорожного движения. 6 человек сели за руль в нетрезвом виде. Еще 94 - не пристегнулись. Водители 4 100 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.