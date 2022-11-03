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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:21

В Липецке перекроют проезд у Областного центра культуры из-за ярмарки 4 ноября

В День народного единства у ОЦКНТиК ограничат движение
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке у Областного центра культуры ограничат движение

В Липецке у Областного центра культуры ограничат движение

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День народного единства в Липецке ограничат движение в районе Областного центра культуры. 4 ноября с 7.00 до 14.00 перекроют второстепенный проезд от улицы Титова до Циолковского. Также невозможно будет проехать на площади перед ОЦКНТиК. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Причина таких изменений - ярмарка. Торговые ряды начнут работу в 8.00. Липчане смогут закупиться фермерскими продуктами и другими товарами. Подробности здесь.

Напомним, что в День народного единства в областном центре пройдут концерты, мастер-классы. Горожан приглашают отметить праздник на Липецком городище в 13.00. Там же наградят победителей областного конкурса дней национальных культур «Народное единство»