В Липецке перекроют проезд у Областного центра культуры из-за ярмарки 4 ноября

В Липецке у Областного центра культуры ограничат движение Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День народного единства в Липецке ограничат движение в районе Областного центра культуры. 4 ноября с 7.00 до 14.00 перекроют второстепенный проезд от улицы Титова до Циолковского. Также невозможно будет проехать на площади перед ОЦКНТиК. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Причина таких изменений - ярмарка. Торговые ряды начнут работу в 8.00. Липчане смогут закупиться фермерскими продуктами и другими товарами. Подробности здесь.

Напомним, что в День народного единства в областном центре пройдут концерты, мастер-классы. Горожан приглашают отметить праздник на Липецком городище в 13.00. Там же наградят победителей областного конкурса дней национальных культур «Народное единство»