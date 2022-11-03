400 строителей из Липецкой области восстанавливают Мариуполь

Липчане помогают восстанавливать Мариуполь Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Строители из Липецкой области обновляют кровлю, вставляют двери и окна, монтируют теплосети в Мариуполе. Более 400 липчан уехали восстанавливать инфраструктуру города. Ремонт прошел уже в 10 многоквартирных домах. В некоторых закончен капитальный ремонт крыш, систем водоотведения, водоснабжения, отопления. Почти отремонтировали окна в 11 домах и отопление в 7 домах. Всего восстанавливают 17 зданий.

Также фонд капитального ремонта Липецкой области контролирует ремонт 3 объектов образовательных организаций: школу, детский сад и технический лицей. Как сообщает пресс-служба правительства области, все работы ведутся за счет средств федерального бюджета при координации Министерства строительства. И завершить их планируют до Нового года.