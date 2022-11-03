22-летнего липчанина оштрафовали за уклонение от призыва на военную службу

В Липецке судили парня за уклонение от призыва на военную службу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке за уклонение от военной службы службы оштрафовали 22-летнего парня. Согласно материалам уголовного дела, в период весеннего призыва липчанин прошел комиссию, где его признали годным к военной службе. 30 мая он получил повестку о явке в военкомат в которой сам расписался. Но в назначенный срок для отправки к месту службы он не явился, как и в последующие дни.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на него завели уголовное дело по ч.1 ст.328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы». Парень полностью признал свою вину. Правобережный районный суд Липецка назначил ему штраф в 20 тыс. рублей. Эти деньги пойдут в доход государства.