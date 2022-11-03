На 2-3% подешевели молочные продукты в Липецкой области за неделю

В Липецкстат рассказали об изменении цен на продукты в Липецкой области за неделю. На 31 октября цена сливочного масла за килограмм составила 704 рубля, неделю назад оно стоило дороже - 721. На 2% подешевел творог. С 272 до 264 рублей упала стоимость сметаны.

Хоть продуктов, которые подорожали, меньше, но всё же они есть. Неделю назад столовая свекла стоила 21 рубль 37 копеек. Теперь же её можно купить только за 22.72 рубля. Вместе с ней теперь к зиме начинают дорожать яблоки. Их цена увеличилась 4% за килограмм - примерно на 6 рублей.

Цены на некоторые продукты остаются стабильными. Не изменилась стоимость колбасы, консервов и смесей для детского питания, молока, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов.