Пьяный водитель ВАЗа выплатит полмиллиона рублей школьнику, которого сбил в Липецке Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке с водителя, сбившего 12-летнего мальчика, взыскали штраф. ДТП случилось в мае на улице Коммунистическая. Пьяный 43-летний мужчина за рулем ВАЗа протаранил 3 стоящих автомобиля, наехал на школьника и врезался в дерево. Прав у водителя не было. Ребенка с множественными травмами и сотрясением мозга доставили в больницу.

На мужчину завели дело об административной ответственности по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Он признал вину и заплатил штраф в 20 тыс. рублей. Также прокурор обратился с иском в суд, чтобы взыскать с липчанина компенсацию морального вреда. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ему придется выплатить еще 500 тыс. рублей.