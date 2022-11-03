Ключи от укрытий в Липецке передадут старшим по дому Фото: Артем ШАПОВАЛОВ

Жителей Липецка тревожит, что они не смогут оперативно попасть в убежище в случае ЧС и вообще не найдут ключи от подвалов. Также поводом для волнения служат укрытия в аварийных домах, затопленные и обесточенные подвальные помещения. Часть этих проблем уже решили, а над остальными начали работать управляющие компании.

Так, коммунальщики будут обязаны отдать ключи от укрытий старшим по дому. Если такого не назначили, то их получит ответственный человек, которого многие жители хорошо знают, и который не часто покидает пределы дома и двора. Об этом рассказал начальник МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов. Когда ключ отдадут, жителей проинформируют, кто именно его получил.