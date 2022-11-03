МЧС проведет занятия по гражданской обороне в торговом центре Липецка

В Липецке проведут мероприятия по гражданской обороне. Они пройдут с 4 по 6 ноября в ТРЦ «Ривьера» с 15.00 до 18.00. Цель - донести до жителей, как нужно вести себя при чрезвычайных ситуациях.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в торговом центре развернут интерактивную точку. Там желающие смогут примерить противогазы и другие средства индивидуальной защиты. Также липчанам покажут прибор определения доз радиационного контроля и войсковой прибор химической разведки.

Напомним, что в ближайшее время в областном центре развесят исправленные объявления с адресами убежищ и откачают воду из подвалов. Кстати, ключи от укрытий передадут старшим по дому. А 9 ноября в регионе проверят системы оповещения.