Зеленый день в Сбере: клиенты смогут купить со скидкой умные устройства

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Сбер уже пятый год подряд проводит Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам.

Свои предложения готовят компании SberDevices, СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.

ТВ-приставка SberBox по акции доступна за 2990 рублей. Голосовое управление, различные видеосервисы, 100+ бесплатных телеканалов, музыку и игры. Можно устанавливать Android-приложения.

Смарт-дисплей SberPortal — за 19 990 рублей. В комплекте — потрясающий звук, умная камера для видеозвонков, голосовое и жестовое управление. ТВ, кино, музыка, игры и браузер в компактном формате.

ТВ-медиацентрSberBoxTop — за 9990 рублей. Умная камера, видеозвонки на большом экране, приложения дополненной реальности и спорт с виртуальным тренером. Встроенные микрофоны и динамик работают, даже когда телевизор выключен.

Умная медиаколонка SberBoxTime — за 6990 рублей. Сбалансированный звук, облачные игры и виртуальные ассистенты Салют. Стильный дизайн и часы с аналоговым циферблатом. Работает как ТВ-приставка.

Телевизоры Sber — 11 865 рублей за диагональ 32 дюйма и 17 090 рублей за 43 дюйма. Это две новые модели недорогих телевизоров с российской операционной системой Салют ТВ и безрамочным дизайном. Управление голосом, большой выбор телеканалов, кино, сериалы, видео из интернета, детский режим.

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