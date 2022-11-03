На каскаде фонтанов в Липецке собирают новогоднюю иллюминацию

В Липецке монтируют новогоднюю иллюминацию Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке начали монтировать новогоднюю иллюминацию. На каскаде фонтанов уже появилась инсталляция «Родник». Ее капитально отремонтировали – обновили лакокрасочное покрытие металлических деталей, перебрали светодиоды, заменили перегоревшие новыми. Специалисты подводят к конструкции питающие кабели. На следующей неделе начнутся пуско-наладочные работы. Вокруг «Родника» поставят ограждение.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, после каскада украсят фонтаны на улице Ленина. Также установят инсталляции «Оркестр снеговиков», «Карета», «Зимние узоры» и другие. Самые масштабные работы ожидаются на площади Петра Великого и перед СК «Звездный». В центре города вновь развернется сказочный лес с героями «Алисы в стране чудес». На монтаж и демонтаж конструкций планируют потратить 3,8 млн рублей. У «Звездного» снова поселится Птица Говорун и установят космические цветы.

К 1 декабря в парках появятся новогодние елки.