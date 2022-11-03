Холодную воду отключат в районе ЛТЗ в Липецке в пятницу 4 ноября

В пятницу 4 ноября в некоторых района Липецка отключат холодную воду. Причина тому – ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Фрунзе, 6а; Студенческая, 6, 9, 12; Ленинградская, 18к1, 18к2, 18к3, 18к4, 18к5; Волгоградская, владение 17к1; 3 Сентября, 14; Гвардейская, 16а.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Донская, Степная, Воронежская, Сергея Лазо, Станиславского, Волгоградская.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, после окончания работ вода может быть мутной. Подвоз организуют к дому №18к1 по улице Ленинградская. Подробности можно узнать в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.