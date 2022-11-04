МЧС предупреждает о тумане в Липецкой области 4 ноября

Липчан предупреждают о тумане Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 4 ноября в Липецкой области ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Об этом предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Напомним, что во время этого природного явления лучше отложить поездку - значительно ограничивается видимость вокруг автомобиля. В тумане кажется, что предметы расположены дальше, чем есть на самом деле.

Днем в Липецке облачно и до 4 градусов тепла. Синоптики обещают без осадков. Ветер северный 1-3 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт.ст. В субботу 5 ноября ночью до +1 градуса. В светлое время суток столбик термометра покажет +3 градуса. Ветер северо-восточный 4-6 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 758 мм рт.ст.